Tudo empatado. Os Denver Nuggets venceram em casa dos Minnesota Timberwolves (107-115), na última madrugada, e igualaram a meia-final da Conferência Oeste com duas vitórias para cada lado.

Os campeões em título da NBA foram liderados pelo sérvio Nikola Jokic, MVP da fase regular, que anotou 35 pontos (além de 7 ressaltos e 7 assistências), coadjuvado por Aaron Gordon (27 pontos, 7 ressaltos e 6 assistências) e Jamal Murray (19 pontos, 5 ressaltos e 8 assistências).

Do lado dos Timberwolves (115-107), a jovem estrela Anthony Edwards voltou a brilhar, apontando 44 pontos (5 ressaltos e 5 assistências), o que ainda assim foi insuficiente para travar os Nuggets, que recuperam o fator casa na eliminatória.

No outro jogo de domingo, os Indiana Pacers também igualaram a eliminatória (2-2) na Conferência Este ao vencerem em casa de forma clara os New York Knicks (121-89). Tyrese Haliburton foi o principal destaque da equipa da casa, com 20 pontos, 6 ressaltos e 6 assistências.