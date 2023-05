Os San Antonio Spurs conseguiram a escolha número 1 do draf da NBA de 2023 que deverá ser o fenómeno francês Victor Wembanyama.



No sorteio da última noite, realizado em Houston, o conjunto do Texas era uma das três franquias, a par de Rockets e Pistons com 14 por cento de probabilidades de obter o número 1.



Esta é, de resto, a terceira vez que os Spurs venceram a lotaria do draf. Nas duas ocasiões anteriores selecionaram David Robinson, em 1987 e Tim Duncan, em 1997.

Wembanyama, de 19 anos e 2,21 metros, joga na Boulogne-Levallois, equipa da divisão máxima do basquetebol francês que é propriedade de Tony Parker, ex-base que brilhou... nos Spurs de Gregg Popovich.



O draft vai acontecer em 22 de junho, em Brooklyn.