A Prisa revelou esta sexta-feira ter assinado um memorando de entendimento com a Pluris Investments, empresa detida pelo português Mário Ferreira, para a eventual venda de 30,22 por cento da Media Capital, dona da TVI e do Maisfutebol, entre outros projetos.



«Prisa e Pluris Investments, sociedade portuguesa de Mário Ferreira, assinaram um memorando de entendimento relativo a uma possível operação de aquisição por parte de Pluris de até 30,22% do capital social da subsidiária cotada portuguesa Media Capital SGPS», refere o grupo espanhol, em comunicado ao regulador de mercado.



Em 2019, Mário Ferreira vendeu 40% da Mystic Invest Holding (dos Cruzeiros Douro Azul) ao fundo norte-americano Certares, por 250 milhões de euros. A empresa do portuense Mário Ferreira foi avaliada num total de 625 milhões de euros.



De acordo com um artigo da revista Exame, Mário Ferreira é o 16º português mais rico. Tem uma fortuna avaliada em 375 milhões de euros. Pode ler a notícia completa no site da TVI24.