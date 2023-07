Nélson Semedo e a esposa, Marlene Alvarenga, deram espetáculo no casamento.

Na abertura do baile, num momento geralmente dedicado aos noivos, o casal fez-se acompanhar do grupo de dança Sankofa Black Gold e protagonizou um momento encantador, que misturou ritmos africanus com movimentos de dança tradicional portuguesa.

O resultado, como pode ver-se no vídeo associado a este artigo, é muito bom.