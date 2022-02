Uma boa primeira parte no Bessa com o Boavista; uma má segunda parte.

Uma primeira parte assim-assim na Luz com o Ajax; uma grande segunda parte.

O Benfica de 2021/22 aparenta ser uma equipa de duas caras até mesmo dentro do próprio jogo e Nélson Veríssimo foi questionado, através dos exemplos dados acima, se encontrava justificação para as oscilações exibicionais da equipa.

«Não dividiria assim tanto. Já tive a oportunidade de falar do jogo com o Bessa. Relativamente ao jogo com o Ajax, um objetivo que tínhamos era o de transportar o que fizemos de bom nesses 60 minutos [iniciais com o Boavista] para o jogo com o Ajax e dar maior continuidade. Na nossa opinião, isso foi conseguido. Percebo que se fale um bocadinho mais do que foi a nossa segunda parte, mas fizemos um jogo consistente, com boas ações ofensivas e defensivas. Fizemos uma boa partida naquilo que foi a duração do jogo», disse o treinador do Benfica na antevisão à partida com o V. Guimarães, sem conseguir encontrar - ou não querendo apontar - justificações para a irregularidade da equipa.

«Não há uma explicação efetiva, aqui não há o certo nem o errado. O objetivo para o último jogo era conseguir transportar as mais-valias que tivemos no jogo com o Boavista e os jogadores e nós, equipa técnica, conseguimos transportar isso para o jogo com o Ajax. Mas a evolução e o crescimento das equipas também se revela e é vincado pela consistência dessas exibições. E o nosso desafio passa por transportar essa regularidade que tivemos no último jogo e mantê-la de princípio a fim para dar também mais sentido ao que fizemos no último jogo com o Ajax», rematou.