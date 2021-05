Os ecos do título do Sporting continuam a fazer-se sentir. Já mais a frio, 24 horas depois da vitória sobre o Boavista que confirmou o fim do jejum leonino, Luís Neto deixou uma emocionada mensagem nas redes sociais.

«Antes de assinar pelo Sporting em 2019 perguntei opiniões a vários jogadores que passaram pelo clube, todos eles sem exceção me disseram que era um clube diferente, com pessoas diferentes, com adeptos diferentes. E no dia a dia vivi no Sporting a tentar perceber o que me explicavam com um brilho nos olhos», começou por dizer.

«Não minto, tive dias em que coloquei dúvidas se no meu tempo de contrato ia conseguir ver ou sentir a grandeza do Sporting. A pujança de geração em geração. O Sporting dos Leões que quando um cai outro se levanta», acrescentou.

Mas assumindo que esta será uma história «para contar a filhos e netos», o defesa internacional português exaltou os «clichés, estigmas e crenças que caem com este título».

Aos 32 anos, Neto assume ainda que seria um homem feliz se decidisse terminar a carreira depois deste título.

«Podia terminar a minha carreira hoje. Que a vitória maior que eu algum dia poderia ter consegui ontem. Não só o troféu. Mas vi com os meus olhos o GIGANTE que o Sporting é», concluiu.