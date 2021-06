O Brasil, único país totalista em Mundiais, deu na sexta-feira mais um passo rumo à presença no Qatar2022, ao somar na receção ao Equador (2-0) o quinto triunfo em cincos jogos na qualificação sul-americana.

Em Porto Alegre, e depois de uma primeira parte sem golos, o conjunto canarinho adiantou-se no marcador aos 65 minutos, com um tento de Richarlison, que recebeu na área um passe de Neymar e bateu de pé esquerdo o guarda-redes Dominguez.

A vantagem do conjunto de Tite não mudou o jogo, com o Brasil a continuar a dominar, mas a chegar ao segundo golo apenas nos descontos, aos 90+4 minutos, num penálti de Neymar, à segunda, depois de uma defesa de Dominguez, só que sem qualquer pé na linha.

Neymar, que cumpriu o 104.º jogo pela canarinha, passou a contar 65 golos, ficando apenas a 12 de Pelé (77 tentos, em 92 jogos), depois de ter deixado para trás Ronaldo (62, em 98), quando logrou um hat-trick no Peru.

Com cinco vitórias em cinco jogos, o Brasil lidera destacado a zona sul-americana, com 15 pontos, contra 11 da Argentina, que só conseguiu empatar (1-1) na receção ao Chile, e nove do Equador, derrotado pela segunda vez.

O quarto posto é ocupado pelo Paraguai e o quinto pelo Uruguai, ambos com sete pontos, depois do nulo que protagonizaram em Montevideu, enquanto a Colômbia, vencedora por 3-0 no Peru, com tentos portistas de Uribe e Luis Díaz, é sétima, ainda com sete.

Nos últimos quatro lugares, seguem o Chile (cinco pontos), a Bolívia (quatro), a Venezuela (três), de José Peseiro, que perdeu por 3-1 em Laz Paz, e o Peru (um).

A zona sul-americana de qualificação prossegue na terça-feira, com a oitava jornada – a quinta e a sexta foram adiadas -, que inclui, entre outros, as deslocações da Argentina à Colômbia e do líder Brasil ao Paraguai. A Venezuela recebe o Uruguai.

Os quatro primeiros garantem um lugar direto na fase final do Mundial de 2022, enquanto o quinto vai disputar um play-off intercontinental.