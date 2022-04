Dwayne Haskins, quarterback dos Pittsburgh Steelers, faleceu num acidente de viação, de acordo com a ESPN, que cita o agente do jogador como fonte.

Haskins estava no Sul da Florida a treinar com outros jogadores do ataque da equipa da Pensilvânia. Na manhã deste sábado, foi atingido por um veículo e morreu.

O quarterback chegou à NFL depois de ter representado Ohio State, no futebol americano universitário. Em 2019, foi a 15.ª escolha do Draft, pelos Washington Commanders. Após duas temporadas com a equipa da capital, mudou-se para os Steelers onde estava na sombra de Ben Roethlisberger que, entretanto, terminou a carreira e abria, assim, novas possibilidades a Haskins.