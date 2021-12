A Direção Geral da Saúde (DGS) alterou a norma relativamente às pessoas que coabitam com casos confirmados de covid-19.

A alteração determina que essas pessoas são consideradas contactos de alto risco, mesmo que tenham a vacinação completa.

A anterior norma só determinava essa classificação para pessoas em contexto de elevada proximidade, como a partilha de um quarto, por exemplo, mas agora basta viver na mesma casa.

De acordo com a norma da DGS, são também contactos de alto risco as pessoas com um nível de exposição elevado que não tenham o esquema vacinal completo ou que estejam vacinadas, mas que sejam contacto de caso confirmado no contexto de um surto em estruturas residenciais para idosos e outras respostas similares dedicadas a pessoas idosas ou que residam ou trabalhem nestas instituições.