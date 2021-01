Este sábado é dia de Portugal entrar em campo no Egito, para o segundo jogo da fase preliminar do Mundial de andebol 2021, com o duelo frente a Marrocos, a partir das 17 horas.

Um dia em que a 14.ª jornada da I Liga prossegue com mais três jogos, a II Liga com a 16.ª jornada e há ainda Campeonato de Portugal, Liga Revelação e mais modalidades para ver a nível nacional. Lá fora, as grandes ligas prosseguem os respetivos campeonatos, com muitos portugueses em ação.

PORTUGAL – I LIGA (14.ª JORNADA)

P. Ferreira-Sp. Braga (15h30)

V. Guimarães-Farense (18h00)

Tondela-Boavista (20h30)

PORTUGAL – II LIGA (16.ª JORNADA)

Leixões-Desp. Chaves (11h00)

Cova da Piedade-Vilafranquense (15h00)

Benfica B-Académica (16h00)

Vizela-Penafiel (17h00)

ALEMANHA (16.ª JORNADA)

Werder Bremen-Augsburgo (14h30)

Borussia Dortmund-Mainz (14h30)

Colónia-Hertha Berlim (14h30)

Hoffenheim-Arminia (14h30)

Wolfsburgo-Leipzig (14h30)

Estugarda-Borussia Monchengladbach (17h30)

FRANÇA (20.ª JORNADA)

Marselha-Nimes (16h00)

Angers-PSG (20h00)

INGLATERRA (19.ª JORNADA)

Wolverhampton-West Bromwich (12h30)

Leeds-Brighton (15h00)

West Ham-Burnley (15h00)

Fulham-Chelsea (17h30)

Leicester-Southampton (20h00)

ITÁLIA (18.ª JORNADA)

Bolonha-Verona (14h00)

Torino-Spezia (17h00)

Sampdoria-Udinese (19h45)

No Mundial de andebol, além do jogo de Portugal, há um Bielorrússia-Coreia do Sul às 14h30. Às 17 horas, além do da equipa lusa, mais três jogos: Áustria-França, Egito-Macedónia e Federação da Rússia (RHF)-Eslovénia. Às 19h30, são mais três jogos: Argélia-Islândia, Chile-Suécia e Suíça-Noruega.

Na NBA, a liga norte-americana de basquetebol, prossegue a fase regular com alguns jogos ao início da noite e outros já na madrugada de sábado para domingo. Ainda este sábado há um San Antonio Spurs-Houston Rockets (22h00) e um Brooklyn Nets-Orlando Magic (23h00). Já de madrugada, Toronto Raptors-Charlotte Hornets (00h30), Memphis Grizzlies-Philadelphia 76ers (01H00), Miami Heat-Detroit Pistons (01h00) e Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks (03h00).