Este domingo marca a continuidade da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com o duelo entre V. Guimarães e Marítimo no Estádio D. Afonso Henriques.

Um dia em que há mais futebol na II Liga, no Campeonato de Portugal e, no estrangeiro, na maioria dos campeonatos europeus.

É também dia de final do Mundial de andebol. A Dinamarca vai tentar revalidar o título na final frente à Suécia, às 16h30. Antes, às 13h30, há o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, entre Espanha e França.

No voleibol, joga-se mais um jogo da oitava jornada da Série dos Primeiros, entre o Esmoriz e o Benfica, às 17h30.

No basquetebol, na NBA, há um New York Knicks-Los Angeles Clippers às 18 horas. Às 20h30, jogam Denver Nuggets e Utah Jazz. Horas depois, já na madrugada de domingo para segunda-feira, há mais quatro jogos, três deles à meia-noite: Indiana Pacers-Philadelphia 76ers, Toronto Raptors-Orlando Magic e Washington Wizards-Brooklyn Nets. À 01h00, Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers.

No automobilismo, terminam este domingo as 24 horas de Daytona, que têm a participação do português Filipe Albuquerque e também de João Barbosa.

O futebol em agenda este domingo

PORTUGAL – I LIGA (16.ª Jornada):

V. Guimarães-Marítimo (15h00)

PORTUGAL – II LIGA (18.ª Jornada):

Vilafranquense-Benfica B (11h15)

Académica-Ac. Viseu (14h00)

FC Porto B-Varzim (15h00)

Casa Pia-Leixões (17h00)

ALEMANHA (19.ª Jornada):

Colónia-Bielefeld (14h30)

Wolfsburgo-Friburgo (17h00)

ESPANHA (21.ª Jornada):

Getafe-Alavés (13h00)

Cadiz-Atl. Madrid (15h15)

Granada-Celta Vigo (17h30)

Barcelona-Ath. Bilbao (20h00)

FRANÇA (22.ª Jornada):

Nice-Saint-Étienne (12h00)

Angers-Nimes (14h00)

Brest-Metz (14h00)

Lorient-PSG (14h00)

Estrasburgo-Reims (14h00)

Lille-Dijon (16h00)

Nantes-Mónaco (20h00)

INGLATERRA (21.ª Jornada):

Chelsea-Burnley (12h00)

Leicester-Leeds (14h00)

West Ham-Liverpool (16h30)

Brighton-Tottenham (19h15)

ITÁLIA (20.ª Jornada):

Spezia-Udinese (11h30)

Atalanta-Lazio (14h00)

Cagliari-Sassuolo (14h00)

Crotone-Génova (14h00)

Nápoles-Parma (17h00)

Roma-Verona (19h45)