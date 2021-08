O mercado de transferências fecha na noite desta terça-feira e os clubes portugueses têm já pouco mais de meio dia para acertar os últimos negócios com vista à época 2021/2022 que já está em curso.

Há clubes ainda com propostas a aguardarem resposta, negócios na iminência de serem confirmados e outros que podem surgir a qualquer momento nas próximas horas. Pode confirmar e acompanhar, em permanência no Maisfutebol, tudo sobre o fecho do mercado.

Isto num dia em que a seleção nacional continua a preparar o embate de quarta-feira frente à República da Irlanda, de apuramento para o Mundial 2022, havendo conferência de imprensa de antevisão pelas 12h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Ainda no futebol, a equipa feminina do Benfica joga, em Enschede, nos Países Baixos, frente ao Twente, a primeira mão da terceira eliminatória da Liga dos Campeões (18h30).

Modalidades: Paralímpicos, sorteio e portugueses sobre rodas

Esta terça-feira, já vários portugueses entraram em ação nos Jogos Paralímpicos, num dia que conta ainda com diversas participações. Este era o quadro à partida para o dia:

Hora local (hora de Lisboa):

Ciclismo/CR/C2 (final) - Telmo Pinão, 08:06 (00:06)

Ciclismo/CR/H5 (final) - Luís Costa, 09:14 (01:14)

Atletismo/200 metros/T51 (final) - Hélder Mestre, 10:18 (02:18)

Natação/100 livres/S9 (eliminatória) - Susana Veiga, 10:40 (02:40)

Boccia/BC1/Ind (quartos final) - André Ramos, 16:00 (08:00)

Atletismo/400 m/T20 (final) - Sandro Baessa (caso se qualifique), 19:11 (11:11)

Natação/100 livres/S9 (final) - Susana Veiga (caso se qualifique), 19:16 (11:16)

Atletismo/400 m/T20 (final) - Carina Paim, 20:38 (12:38)

Outras modalidades (no programa do dia): basquetebol em cadeira de rodas, futebol 5 para cegos, goalball, ténis de mesa, ténis em cadeira de rodas, tiro, tiro com arco e voleibol sentado.

No basquetebol, Portugal fica a conhecer o caminho no apuramento europeu para o Mundial 2023, com o sorteio que se realiza na Suíça, às 11 horas portuguesas, na sede da Federação Internacional (FIBA).

No ciclismo, prossegue a Volta a Espanha, com a 16.ª etapa após o dia de descanso a ligar Laredo a Santa Cruz de Bezana, na distância de 180 quilómetros. A Vuelta tem a participação dos portugueses Nelson Oliveira (Movistar) e Rui Oliveira (UAE Emirates).

No ténis, já decorre o Open dos Estados Unidos, com dezenas de jogos esta terça-feira, dia em que João Sousa e Frederico Silva estão em ação no Challenger de Maiorca (Espanha) e Nuno Borges no Challenger de Como, em Itália.