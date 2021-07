Inglaterra e Dinamarca jogam, esta quarta-feira, em Wembley (20 horas) pela segunda e derradeira vaga na final do Euro 2020, onde já está a Itália, que venceu a Espanha no desempate por grandes penalidades, na terça-feira.

Por cá, prossegue a pré-época dos clubes da I Liga, com o Benfica a defrontar o Sporting da Covilhã, num jogo de caráter particular. Também esta quarta-feira, o Vitória de Guimarães tem um apronto com a equipa B do Sporting e o Gil Vicente defronta o Leixões.

Há ainda nove jogos da primeira mão da primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, depois dos sete encontros que houve na terça-feira: são eles o Dínamo Tbilisi-Neftci (17h00), Bodo/Glimt-Legia Varsóvia (17h00), Slovan Bratislava-Shamrock Rovers (17h30), Teuta-Sheriff (18h00), Malmö-Riga (18h00), Maccabi Haifa-Kairat (18h00), Dínamo Zagreb-Valur (18h00), Ludogorets-Shakhtyor Soligorsk (18h00) e Connah’s Quay-Alashkert (19h00).

Também esta quarta-feira, nas modalidades, o Sporting vai a sorteio na fase de qualificação para a Liga dos Campeões de basquetebol, na qual é uma das 24 equipas que vai procurar uma das quatro vagas no quadro principal.