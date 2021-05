Esta quarta-feira disputa-se a final da Liga Europa 2020/2021, no duelo entre Villarreal e Manchester United, em Gdansk, na Polónia, a partir das 20 horas. O português Bruno Fernandes, do lado da equipa inglesa, vai procurar mais um título na carreira, ao passo que, do lado dos espanhóis, o treinador Unai Emery pode conquistar a quarta Liga Europa, depois de três no Sevilha.

Contudo, além da competição europeia de clubes, há mais decisões pela Europa e Portugal não é exceção. Às 21h45, disputa-se a primeira mão do play-off de permanência/subida da I Liga, o Arouca-Rio Ave, que opõe o terceiro classificado da II Liga ao 16.º e antepenúltimo da I Liga.

Play-off semelhante joga-se também na Alemanha, com a primeira mão entre o Colónia (16.º classificado da Bundesliga) e o Holstein Kiel (terceiro da II Liga alemã), em casa do Colónia.

Na Turquia, há também play-off e com um português em ação. Joga-se a final para apurar a terceira equipa que sobe à I Liga, com o Altay, de Marco Paixão, a defrontar o Altinordu (18h00).

Hóquei em patins com decisões

Esta quarta-feira, podem ficar definidos os finalistas do campeonato nacional de hóquei em patins, com o jogo 3 entre FC Porto e Benfica (na casa dos encarnados) e entre Sporting e Óquei de Barcelos (no Minho). Se águias e leões, que têm duas vitórias cada, vencerem os portistas e os barcelenses, garantem vaga na final (20h00).

Mais tarde, já na madrugada de quarta para quinta-feira, disputa-se o jogo 2 nos play-off da liga norte-americana de basquetebol, a NBA, com três jogos: Philadelphia 76ers-Washington Wizards, New York Knicks-Atlanta Hawks e Utah Jazz-Memphis Grizzlies.