Paços de Ferreira e Santa Clara entram em ação esta quinta-feira na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa da UEFA. Os castores recebem o Larne, da Irlanda do Norte, a partir das 19 horas, enquanto os açorianos medem forças, em São Miguel, com o Olimpija Ljubljana, da Eslovénia.

Além das dezenas de jogos no caminho para a Liga Conferência, há ainda sete jogos a contar para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa.

Um dia que tem mais Jogos Olímpicos, em Tóquio, onde já estiveram portugueses em ação durante a madrugada, da natação à canoagem, passando pelo atletismo. Há ainda, em agenda, baseball/softball, basquetebol, voleibol de praia, boxe, ciclismo, mergulho, equestre, futebol, hóquei, golfe, vela, karaté, Pentatlo moderno, skate, escalada desportiva, voleibol, polo aquático e wrestling.

Esta quinta-feira fica ainda marcada, depois do prólogo de quarta-feira, pela primeira etapa da 82.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta, com a ligação de Torres Vedras a Setúbal (175,8 quilómetros).

Ainda no ciclismo, Nelson Oliveira está em ação na Volta a Burgos, em Espanha, ao serviço da Movistar. Há também a abertura do Museu do Ciclismo Joaquim Agostinho, com a presença da presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Laura Rodrigues, no Bairro Arenes, no espaço do antigo refeitório da Casa Hipólito, às 11 horas.

No futebol, destaque para o lançamento da I Liga, com o treinador do Sporting, Ruben Amorim, a projetar a receção ao Vizela a partir das 18h30, em conferência de imprensa.

Há ainda sorteio da primeira eliminatória da Taça de Portugal, às 16 horas. Entram nesta fase os 41 representantes das associações distritais, 59 clubes do Campeonato de Portugal e 21 clubes da Liga 3. Há 45 jogos a definir nesta ronda inicial e 31 clubes vão passar como isentos à segunda eliminatória.