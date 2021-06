A seleção nacional de Portugal realiza esta manhã (10h30) o último treino em solo luso antes da partida para a Hungria, que acontece pelas 14 horas. O campeão europeu parte para a capital magiar, Budapeste, onde joga a primeira jornada do Euro 2020 na próxima terça-feira, ante a nação local.

Por cá, nas modalidades, há grandes decisões nos campeonatos nacionais de hóquei em patins e futsal.

No hóquei, há um Sporting-FC Porto às 14 horas. É o jogo dois da final à melhor de cinco, sendo que os azuis e brancos venceram o primeiro jogo.

No futsal, o Sporting recebe o Benfica às 20h30, no jogo três da final, que está empatada 1-1. Quem vencer fica a uma vitória do título.

A nível internacional, nota para dois jogos particulares de seleções africanas, o Guiné Bissau-Cabo Verde (13h00) e o África do Sul-Uganda (17h00).

Já na madrugada de quinta para sexta-feira, mais logo, há jogo três na meia-final de Conferência entre os Milwaukee Bucks e os Brooklyn Nets (00h30): os Nets venceram os dois primeiros jogos. Há também o jogo dois entre os Utah Jazz e os Los Angeles Clippers (03h00): os Jazz venceram no jogo um.