A Federação de Patinagem de Portugal suspendeu um árbitro de hóquei em patins por um comentário nas redes sociais durante o Sp. Braga-Benfica em futebol. Nuno Catanho, o juíz em questão, reagiu neste sábado.

«Pago €1.000 em dinheiro ao indivíduo que me mostrar um vídeo partindo os dentes e nariz do videoárbitro do Braga-Benfica desta noite! Tiago Martins outros €1.000», podia ler-se na publicação do árbitro madeirense.

Nuno Catanho garante que o comentário não passou de uma «brincadeira» e pediu desculpa a Tiago Martins e Miguel Melo, os árbitros visados: «Tudo por causa de uma brincadeira com um post privado direcionado a um grupo de amigos e que termina com um emoji de grande riso / lol. Estes dois factos (post privado e o emoji) são facilmente comprovável no print que por ai circula (...) Sendo eu conhecido fervoroso adepto do Benfiica descontente com algumas decisões criei essa brincadeira, reconheço de mau gosto.»

«Assim peço descula aos meus colegas Tiago Martins e Miguel Melo. Não foi de todo a minha intenção incentivar a violência. Aliás em toda a minha vida só estive envolvido em 2 situações de violência e ainda para mais ,ambas ao serviço da arbitragem! Sei o quanto custa», acrescentou o árbitro madeirense de hóquei em patins.