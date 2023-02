Alexander Bah utilizou as redes sociais para pedir desculpa aos companheiros e aos adeptos do Benfica, depois de ter sido expulso ainda na primeira parte do jogo frente ao Sp. Braga, que ditou a eliminação das águias da Taça de Portugal nos penáltis.

«Desculpem por ter desiludido todos. A forma como lutámos neste jogo deixa-me orgulhoso por fazr parte desta equipa», escreveu.

Recorde-se que o lateral dinamarquês viu o cartão vermelho direto aos 30 minutos, após entrada dura sobre Pizzi e deixou a equipa a jogar com menos um durante uma hora e meia, incluindo o prolongamento.