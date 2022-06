Nuno Mendes cumpre este domingo vinte anos e foi celebrar a data para Ibiza com um grupo de amigos do tempo do Sporting. O internacional português levou, por exemplo, Tiago Tomás, com quem foi campeão na formação leonina, sob a orientação de Ruben Amorim, curiosamente logo no ano de estreia na equipa principal.

Mas levou também amigos como Miguel Veríssimo e Duarte Carvalho, que cresceram com ele em Alcochete e agora representam o Estoril, Júnior Moreira, que acabou a carreira e trabalha com na agência ProEleven, e Fali Candé, que passou por FC Porto, Benfica, Portimonense e agora está no Metz.

Pelas imagens partilhadas nas redes sociais, a festa valeu a pena.