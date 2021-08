A noite de sábado acabou da pior maneira para Jergé Hoefdraad. O antigo futebolista do Ajax, 35 anos, estava numa festa em Amesterdão e foi baleado na cabeça. O óbito foi declarado no hospital, já no domingo.



De acordo com o De Telegraaf, Hoedfraad tentava separar ânimos que estavam exaltados entre dois grupos rivais na altura em que se ouviu o disparo de um tiro. O antigo extremo caiu no chão e ainda tinha sinais vitais quando as primeiras viaturas de emergência chegaram ao local. Morreu 24 horas depois.



A Polícia já tem um suspeito identificado, mas ainda não o conseguiu deter.



Jergé Hoefdraad fez a formação no Ajax e passou depois várias épocas a jogar na primeira divisão holandesa, mas nunca no emblema onde cresceu. RKC Waalwijk, Almere City, Telstar e Cambuur foram os clubes que representou como profissional.



Há poucas semanas, o avançado assinou contrato com o ASC De Volewijckers, um pequeno clube que iria começar a representar na temporada que agora se inicia.