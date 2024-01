O presidente do Sporting da Covilhã, José Mendes, morreu esta sexta-feira, aos 65 anos, informou o clube que disputa a Liga 3.

«Partiu o nosso homem do leme», confirmou o emblema serrano, em comunicado, ao final desta tarde.

O dirigente encontrava-se internado desde outubro, no Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira, na Covilhã, desde que contraiu uma infeção que originou outras complicações na saúde do antigo militar.

José Mendes foi eleito presidente dos leões da serra em setembro de 2004, quando o Sp. Covilhã era gerido por uma comissão administrativa.

«Nos 100 anos de história do Sporting Clube da Covilhã e, estamos certos que nos próximos anos, não haverá quem defenda, honre e dirija o clube como o presidente José Mendes o fez», é referido na mesma nota emitida pelo clube.

Desde que José Mendes liderou o Sporting da Covilhã, durante 19 anos, o emblema serrano militou quase sempre na II Liga e apenas duas vezes desceu de divisão, na temporada 2005/2006, quando cinco equipas foram despromovidas, e em 2022/23.

A partida marcada para sábado entre o Sporting da Covilhã e o Amora, da Liga 3, foi adiada, para data a definir, de acordo com informação avançada pelos leões da serra e já confirmada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que lamentou a morte de José Mendes.

«Foi com profunda consternação que tomei conhecimento da morte de José Mendes, presidente do SC Covilhã e figura marcante do clube e do futebol português», refere a FPF, em comunicado, anunciando que «decretou o cumprimento de um minuto de silêncio nos jogos que se realizam este fim-de-semana em todas as suas competições».

Também a Liga já reagiu à perda. «A Liga Portugal lamenta profundamente o falecimento de José Mendes, Presidente do SC Covilhã. Uma figura incontornável da Beira Baixa e da cidade da Covilhã, liderou incansavelmente os “leões da serra” durante quase duas décadas. Foi também membro da Direção da Liga Portugal. À família enlutada, aos adeptos em geral e covilhanenses em particular, a Liga Portugal endereça as mais sentidas condolências», referem.