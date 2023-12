Bruno Fernandes é o futebol a atuar na Europa com mais minutos de jogo somados em 2023.

Segundo o Observatório do Futebol (CIES), até 4 de dezembro, o médio português tinha 5.748 minutos de utilização distribuídos por 66 jogos pelo Manchester United e Seleção Nacional.

Bruno Fernandes tem inclusive mais minutos do que o guarda-redes mais utilizado no continente - o luxemburguês Anthony Moris, que atua nos belgas do Union St. Gilloise que soma 5.590 minutos - e os jogadores de campo que mais de aproximam dele estão a mais de 500 minutos.

Se a análise for alargada para fora da Europa, o jogador do Manchester United só é superado por Weverton Pereira, guarda-redes do Palmeiras de Abel que à data acima referida contabilizava 6.150 minutos em 68 jogos.

O primeiro jogador a atuar na Liga portuguesa a constar da recolha do CIES é Fredrik Aursnes: o polivalente do Benfica completou até agora 4.921 minutos distribuídos por 56 jogos ao serviço das águias e da seleção da Noruega. O jogador de 28 anos está no 13.º posto na lista referente aos jogadores de campo.