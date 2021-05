A Académica empatou esta quarta-feira na receção à Oliveirense (2-2), em duelo repetido da 26.ª jornada da II Liga.

Em Coimbra, Zé Castro deu vantagem aos estudantes aos 50 minutos, de penálti, mas a 15 minutos do fim, Evandro Brandão restabeleceu a igualdade. Mas os descontos ainda reservaram mais dois golos. Sanca fez o 2-1 para a formação da casa aos 90+4, mas Veiga, aos 90+8, resgatou um ponto para o Vilafranquense.

Este resultado permite ao Vizela assegurar, desde já, pelo menos um lugar no play-off de subida à Liga, já que o emblema minhoto, segundo classificado nesta altura, soma 63 pontos, mais quatro do que a Académica, quarta classificada.

A Briosa vai para a última jornada a depender do Arouca para sonhar com esse play-off: precisa de vencer o Leixões e esperar que os arouquenses percam com o Desp. Chaves.

Já o Vilafranquense sobe assim aos 16.º lugar, em igualdade pontual com a Oliveirense, 17.ª, e com mais um ponto do que o Varzim, 18.º. Os dois últimos estão, para já, nos lugares de descida.