Armando Evangelista foi distinguido com o Prémio Vítor Oliveira - Treinador do mês da II Liga em abril.



O técnico conduziu a equipa do Arouca a quatro triunfos em igual número de jogos. De resto, os arouquenses estão a atravessar um ciclo de oito vitórias nos últimos oito jogos.



Evangelista recolheu 28,76 por cento dos votos por parte dos seus homónimos e superou a concorrência de Bruno Pinheiro (Estoril) com 22,88 por cento dos votos e de Álvaro Pacheco (Vizela) que recolheu 22,22 por cento das preferências.