O Benfica está a avançar por Rúben Semedo.

O interesse do clube da Luz no central do Olympiakos já foi noticiado antes e desta vez o Benfica pretende dar conta da intenção de contratar o defesa ao emblema grego.

O empresário de Rúben Semedo, Ulisses Santos, viajou para a Grécia com Pêpê, médio do Vitória de Guimarães que vai reforçar o Olympiakos. E, de acordo com o que foi possível saber, será ele quem fará a ponte entre os dois clubes.

O jornal A Bola escreve na edição desta quarta-feira que a abordagem encarnada, ou seja, a oferta a fazer pelo internacional português, poderá ter em consideração contas antigas entre a SAD da Luz e Evangelos Marinakis, proprietário do clube do Pireu e do Nottingham Forest.

No entanto, é de referir que este é um processo que está numa fase inicial.