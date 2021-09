O Olympique Lyon venceu este domingo o Estrasburgo, por 3-1, em encontro referente à 5.ª jornada da Ligue 1 de França.



Com Anthony Lopes na baliza, Moussa Dembele (8m), Jason Denayer (64m) e Lucas Paqueta (87m) marcaram para a equipa da casa, enquanto Habibou Mouhamadou Diallo (90+7m) reduziu para os forasteiros.



O Ol. Lyon ocupa a 7.ª posição na tabela classificativa, com oito pontos, a um do Nice, que garantiu o triunfo em Nantes (0-2), com golos de Kasper Dolberg (75m) e Amine Gouiri (80m).