Gil Vicente e Sporting colocam a partir das 21h00 um ponto final da 18.ª jornada da Liga.

Os leões lideram a classificação com 45 pontos e em caso de vitória ampliam a vantagem sobre o mais direto perseguidor (o FC Porto) para oito pontos, mas terá pela frente uma equipa moralizada pela vitória no último jogo sobre o Boavista no Estádio do Bessa.

