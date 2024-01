Novak Djokovic deu mais um passo para a defesa do Open da Austrália ao apurar-se para as meias-finais após ter batido Taylor Fritz.



Num jogo disputado na Rod Laver Arena, o número um mundial precisou de quase quatro horas (e quatro sets) para bater o norte-americano, 12.º da hierarquia mundial, por 7-6, 4-6, 6-2 e 6-3. Apesar da derrota, Fritz vai reentrar no top dez mundial.



Nas meias-finais, Nole vai defrontar o vencedor da partida entre Jannik Sinner e Andrey Rublev.



Já no quadro feminino, Coco Gauff qualificou-se pela primeira vez para as meias-finais do major australiano ao bater Marta Kostyuk em três sets.



A norte-americana, campeã em título do US Open e quarta da hierarquia mundial, bateu a tenista ucraniana, 37.ª do ranking WTA, pelos parciais de 7-6 (8-6), 6-7 (3-7) e 6-2.



Gauff vai agora defrontar nas meias-finais a bielorrussa Aryna Sabalenka. A número dois mundial e campeã em título segue imparável no Grand Slam australiano e derrotou a checa Barbora Krejcikova, campeã de Roland Garros em 2021, por 6-2 e 6-3.



Sabalenka continua sem perder qualquer set no Open da Austrália.