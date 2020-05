O continente americano ultrapassou a Europa em número de casos de covid-19.

De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), as Américas somam agora 1.781.564 casos, enquanto que a Europa está com 1.755.790.

Nesta tabela, referente à divisão por regiões que a OMS utiliza, segue-se o Mediterrâneo Leste, com 281.744 casos, e depois Pacífico Oeste (163.201) e Sudeste Asiático (107.354). África está no fundo da lista, com 49.429 casos.

No total, registam-se 4.139.794 casos confirmados de covid-19 a nível mundial, dos quais já resultaram 285.328 mortes.