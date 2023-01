P.S. (Para Seguir) é um espaço assinado pelo jornalista Nuno Travassos, que pretende destacar jogadores até aos 21 anos.

Ainda recentemente foi associado a Benfica e FC Porto, mas Arda Guler dificilmente passará pela rampa de lançamento portuguesa. Desde logo porque a capacidade financeira do Fenerbahçe não facilita a tarefa, particularmente no que diz respeito a salários, mas sobretudo porque o potencial deste jogador, de apenas 17 anos, já aponta para outros mercados.

Não é por acaso que Nuri Sahin, antigo internacional turco, agora treinador do Antalyaspor, ainda recentemente classificou Arda Guler como o maior talento que o país produziu nos últimos 30 anos.

Natural de Ancara, o esquerdino começou a jogar no Gençlerbirligi. Cresceu a idolatrar o brasileiro Alex, nome mítico do Fenerbahçe, e em 2019 mudou-se para o clube do coração. Foi Vítor Pereira que o lançou na equipa principal, com estreia a 19 de agosto de 2021, na receção ao HJK da Finlândia, em jogo do playoff da Liga Europa (1-0).

Tinha então 16 anos e 5 meses de idade.

Três dias depois fez a estreia na Liga turca, ao saltar do banco ao minuto 87 da receção ao Antalyaspor, para dois minutos depois assistir o golo que abriu caminho à vitória do Fenerbahçle (2-0).

O ponto alto da temporada de estreia foi a visita ao Alanyaspor, a 13 de março de 2022, já sem Vítor Pereira no banco (substituído por Ismail Kartal). Arda entrou ao minuto 74, com o jogo empatado a dois golos, e ainda foi a tempo de fazer um golo e uma assistência (2-5).

O camisola 25 acabou a temporada com três golos e cinco assistências em 16 jogos.

No início da temporada 2022/23, confirmado o afastamento de outro dos seus ídolos, Mesut Ozil, Arda herdou a camisola 10. Foi-lhe entregue pelo novo treinador, Jorge Jesus, e pelo presidente Ali Koç.

Por esta altura o esquerdino já igualou o número de jogos e golos da época passada, e soma três assistências.

A irregularidade ainda não lhe permite ter o estatuto de titular indiscutível, mas é uma clara mais-valia para Jorge Jesus, até pela forma como mexe com o jogo quando salta do banco.

Arda pode jogar como médio ofensivo, a «10» ou segundo avançado. A marcar a diferença no último terço, nas costas do ponta de lança. Mas com Jorge Jesus tem aparecido (igualmente) pela direita, onde conserva a imprevisibilidade, capaz de conduzir para zonas interiores ou aparecer a receber entrelinhas.

Com um pé esquerdo fenomenal, mostra capacidade de desequilíbrio através do drible, e também eficácia no último passe e na finalização. É um jogador virtuoso, que apesar de estar a evoluir ainda fisicamente, destaca-se pela forma como consegue segurar a bola no pé esquerdo e protegê-la com o corpo. É muito forte no primeiro toque, e depois rápido a rodar e a fugir à marcação.

Maduro, para além de tecnicamente dotado, está habituado também a assumir a marcação de penáltis, e ainda tem a capacidade de fazer a diferença na marcação de livres.

A Turquia tem alguns talentos a surgir, mas Arda Guler é, indiscutivelmente, o mais promissor de todos.