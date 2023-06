P.S. (Para Seguir) é um espaço assinado pelo jornalista Nuno Travassos, que pretende destacar jogadores até aos 21 anos.

O Brasil caiu nos quartos de final do Mundial sub-20, frente a Israel, mas Marcos Leonardo aproveitou o torneio para mostrar que é um dos avançados mais promissores do futebol «canarinho».

O avançado do Santos marcou cinco golos pela equipa comandada por Ramon Menezes - que tem acumulado os sub-20 com a seleção principal -, muito criticado por ter substituído Marcos Leonardo ao minuto 77 do jogo que ditou o adeus brasileiro ao Mundial.

Titular no Santos, o avançado teve de «bater o pé» para ir ao Mundial sub-20, ainda que o Santos também esteja de olho numa venda, dada a frágil situação financeira. A imprensa brasileira coloca a fasquia nos 15 milhões de euros, sendo que o «Peixe» tem apenas 70 por cento do passe.

«Foi difícil conseguir a liberação. Conversei com o presidente e com toda a gente, pois sabiam o meu desejo de disputar o Mundial pela seleção. É algo com que todo o menino sonha, e eu não sou diferente. Pedi para ser autorizado, já tinha um acordo com eles», assumiu o jogador.

Natural de Itapetinga, na Bahia, Marcos Leonardo está a viver o sonho que pode ter sido negado ao pai, que tinha a alcunha de «Coringa».

«A minha avó dizia que futebol era coisa de bandido, de malandro. O Flamengo e o Bahia foram bater à porta de casa para levar o meu pai, queriam que ele prestasse provas. Mas ele tinha de jogar escondido da minha avó: saía às cinco da manhã e voltava com a roupa toda rasgada. A minha avó ficava brava com ele», contou Marcos Leonardo à TNT Sports.

O jovem avançado ainda passou pelos Meninos da Vila de Taubaté, uma escola associada ao Santos, clube no qual já está há nove anos. Fez a estreia pela equipa principal em agosto de 2020, com apenas 17 anos. Nesta altura já soma 140 jogos pelo «Peixe» e 41 golos marcados.

Um registo muito interessante de um avançado bastante completo. Com qualidade técnica para criar algo do «nada», mas também com o pragmatismo necessário na zona de finalização. Pujante a atacar o espaço, mas também capaz de marcar posição entre os centrais.

Dois anos depois da venda de Kaio Jorge à Juventus, o Santos está a criar mais um promissor avançado para o futebol europeu.