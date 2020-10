P.S. (Para Seguir) é um espaço assinado pelo jornalista Nuno Travassos, que pretende destacar jogadores até aos 21 anos.

Afastado de dois jogos devido a um teste positivo de covid-19, Ryan Gravenberch foi titular nos outros três compromissos do Ajax esta época, o que vai ao encontro das expectativas que apontam 2020/21 como a temporada de afirmação.

É verdade que já passaram dois anos da estreia na equipa principal do emblema de Amesterdão, mas o médio tinha então apenas dezasseis anos. Agora com dezoito não está em contrarrelógio para provar nada, apenas dá sinais de firmeza no processo evolutivo.

Recrutado ao Zeeburgia em 2010, Ryan faz parte de uma família de futebolistas: ambos os pais jogaram, ainda que amadoramente, mas o irmão, Danzell, oito anos mais velho, joga atualmente no Sparta Roterdão, depois de ter sido formado também no Ajax.

Ambos foram campeões da europa sub-17, de resto, com seis anos de diferença. Ryan ergueu o troféu em 2018, um ano particularmente marcante. Logo a seguir a esse título “laranja” recebeu o prémio atribuído anualmente pelo Ajax ao melhor jogador da academia, que passou aí a homenagear Abdelhak Nouri, o talento travado por um problema cardíaco.

Ainda em 2018, mas em setembro, no arranque da temporada seguinte, estreou-se na equipa principal do Ajax, e logo num clássico com o PSV. Tinha então apenas 16 anos e 130 dias, pelo que destronou Clarence Seedorf como jogador mais jovem de sempre do Ajax.

Ryan Gravenberch soma agora 17 jogos pela equipa principal e quatro golos marcados. É um médio muito completo, que apesar da altura (1,90 metros) mostra enorme elegância em campo. Na forma como trata a bola, na suavidade com que se movimenta.

«Sempre olhei para mim como uma cobra que passa pelos defesas», disse há um ano, depois do primeiro golo na Liga holandesa, frente ao Den Haag.

Tendo em conta o clube que representa, que o formou, é fácil perceber que Ryan é um médio que se sente particularmente confortável num futebol apoiado, de combinações curtas. Embora possa também jogar como «10», tem sido usado preferencialmente como «6» ou «8» pelo técnico, Erik ten Haag. Apresenta uma versatilidade que encaixa bem tanto em 4x3x3 como em 4x2x3x1, e mesmo em 4x4x2 teria capacidade para dar conta do recado. É um médio completo, mesmo com pezinhos de lã, que gosta de transportar a equipa para o ataque sem grande alarido.

Fora de campo os pais garantem que também é assim. Introvertido, envergonhado perante os adeptos e fiel ao sofá de casa. Em campo também chega a parecer algo displicente, por vezes, mas a exigência competitiva proporcionará um contexto propício à evolução. Na Liga dos Campeões, por exemplo, prova que ainda não jogou, e na qual o Ajax tem encontro marcado com o Liverpool, já na quarta-feira.