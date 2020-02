A Liga Portuguesa de Futebol Profissional deu luz verde a Sp. Braga e Ac. Viseu para voltarem a usar os relvados do Estádio Municipal de Braga e do Fontelo em treinos.

Recorde-se que o uso dos tapetes para outros fins que não jogos estava proibido, situação que foi alterada após nova revista.

Interditados a treinos e a todos os jogos que não os da equipa principal continuam os relvados do Belenenses (Jamor), Desp. Aves, Cova da Piedade, Paços de Ferreira, bem como Santa Clara e Feirense.

Relativamente ao último clube, a Liga diz que o relvado deste representa o caso mais crítico e que será necessário apresentar um plano com vista à realização de uma intervenção.

No caso do Paços de Ferreira, a interdição existe apenas, esclarece a Liga, devido ao aspeto visual do relvado.