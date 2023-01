César Peixoto projetou esta sexta-feira a visita a Vila do Conde, para defrontar o Rio Ave em jogo da 16.ª jornada da Liga. O treinador do Paços de Ferreira espera um «jogo complicado».

«O Rio Ave é uma equipa pragmática, que costuma jogar em 3x5x2, ataca rápido na frente e com laterais muito projetados. Sabemos onde são fortes. Será sempre complicado, porque estão mais confiantes, mas estamos preparados para vencer, não só nas palavras, mas dentro do campo. Eles estão confiantes e nós também estamos», afirmou o técnico dos castores em conferência de imprensa.

Peixoto destacou que nesta altura todos os jogos são decisivos para o Paços ganhar «estabilidade» e poder sair do último lugar da tabela.

«Todos os jogos serão finais para nós, mas temos de abordar jogo a jogo, ignorando a tabela classificativa. Tivemos uma boa semana de trabalho e temos os jogadores preparados para darem o seu melhor. Em casa, com os nossos adeptos, é sempre mais fácil, mas esperamos ter os adeptos a apoiarem e a acreditarem. Queremos muito dar-lhes uma prenda, porque eles merecem», sublinhou.

No regresso ao comando técnico dos pacenses, a equipa empatou a uma bola diante do Desportivo de Chaves, na anterior jornada, e César Peixoto admitiu que as «sensações foram muito positivas».

«Vi uma equipa a acreditar e a jogar um bom futebol. Surpreendeu-me pela positiva, fomos mais equipa. A resposta foi fantástica, saímos frustrados pelo resultado, mas com a sensação positiva, até porque quebrou-se um ciclo de seis jogos sem pontuar», referiu.

Para o jogo em Vila do Conde, Ibrahim, lesionado, e Holsgrove, a cumprir castigo, são as ausências confirmadas, numa lista que deve voltar a incluir os reforços Marafona, Maracás e Alexandre Guedes.

Abordando o mercado de transferências, César Peixoto prometeu mais reforços.

«Os três que já chegaram vieram dar mais experiência e qualidade, ficamos com mais opções, mas é certo que vai entrar mais gente. Estamos à procura de bons jogadores, que se enquadrem com a nossa realidade. Enquanto não chegarem, acreditamos nos que temos. Os que vierem, será para acrescentar qualidade», rematou.

O Rio Ave-P. Ferreira está agendado para as 18h00 do próximo sábado e poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.