O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo disciplinar ao Vitória de Guimarães.

Em causa, apurou o Maisfutebol, na sequência do castigo conhecido no mapa do CD da FPF esta terça-feira, está a situação que envolveu o futebolista do Rio Ave, Emmanuel Boateng, que se queixou se insultos racistas em Guimarães.

Após o jogo, o Vitória reagiu, pedindo que se evitasse um «julgamento precipitado» da situação.

A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) abriu, entretanto, um processo contraordenacional ao jogo, que foi interrompido durante alguns momentos depois da situação com Boateng, que denunciou os alegados insultos racistas ao árbitro André Narciso, por volta dos 66 minutos de jogo.

Já nesta terça-feira, o Vitória alegou que não foi percetível qualquer ato de comportamento racista no jogo.