Ben Traoré está a caminho do Paços de Ferreira. O médio do Leixões deverá tornar-se reforço para a equipa de César Peixoto, que continua a olhar para o mercado, após o regresso do treinador à capital do móvel.

Médio de 23 anos, o costa-marfinense já está em Portugal há vários anos, depois de ter representado Tirsense, Fafe e a formação de Matosinhos.

Ainda e agosto, Ben Traoré tinha renovado com o Leixões até 2025, mas agora está de saída para a Liga. O médio era desejado por vários emblemas, mas chegou a acordo com o Paços.