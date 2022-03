O treinador César Peixoto renovou contrato com o Paços de Ferreira. O anúncio foi feito este domingo, na conferência de imprensa após a vitória ante o Moreirense, por 2-1, em jogo da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, pelo presidente dos pacenses, Paulo Meneses, ao lado do técnico.

«À semelhança do que vai acontecendo na gestão que vou fazendo, juntamente com o departamento de futebol, neste caso sempre com o Jaime Sousa, não gostamos de tabus e chegou a altura de comunicar o que entre mim e a equipa técnica estava acertado há algumas semanas. Anunciamos o que já estava tratado: a equipa técnica liderada pelo César Peixoto vai continuar ao serviço do Paços de Ferreira», afirmou Paulo Meneses, na sala de imprensa.

O técnico de 41 anos chegou em dezembro para suceder a Jorge Simão até final da época, mas prolonga agora a ligação. Em 13 jogos oficiais, Peixoto levou a equipa a seis vitórias, além de quatro empates e três derrotas no campeonato, num ciclo que permitiu tranquilidade à equipa para rapidamente selar a permanência. Com o triunfo deste domingo, os castores chegam aos 33 pontos.

Na sala de imprensa, Paulo Meneses garantiu que as verbas e a duração do contrato são aspetos que ainda não ficaram fechados, mas que a ligação é para ir além de 2021/22.

«Quero reconhecer os dados, os números, mas acima de tudo a qualidade humana desta equipa técnica que veio acrescentar valor à essência de um clube como o Paços de Ferreira. Curioso, porventura, não acertámos o resto: nem valores, nem duração, porque no dia em que o mister – e digo isto publicamente – não se sentir feliz em Paços de Ferreira e disser “quero ir embora”, eu serei o primeiro a dizer que seja feita a vontade. Mas não é uma despedida (risos), é uma continuidade. Porventura uma das equipas técnicas mais contestadas, como todos se recordam. Ninguém esperava que estivéssemos nesta situação a tantas jornadas do fim. Nada está feito, nada está conseguido, os objetivos ainda não estão conseguidos, mas a nossa confiança é total», referiu o dirigente.

Por seu turno, César Peixoto lembrou que a sua chegada a Paços de Ferreira encerrou «uma aposta de risco», mas salientou que está bem em Paços de Ferreira e para continuar.

«Estou feliz, bem. É o primeiro clube em que sinto que penso única e simplesmente em futebol 24 horas. É uma estrutura pequena, mas organizada e não é por acaso que os resultados também aparecem e os jogadores, com a qualidade e capacidade de trabalho que têm tido, acabaram por fazer o resto. Agradecer a oportunidade e, enquanto cá estiver, vou dar o meu melhor, continuar a crescer: equipa técnica, jogadores, clube, estrutura», referiu.