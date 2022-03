FIGURA: Uilton

Cumpridor na primeira parte, embora sem sobressair muito, foi um dos elementos que eclipsou com a excelente entrada do Moreirense na segunda parte. Porém, resgatou méritos e protagonismo na última meia hora de jogo. Primeiro, viu um golo ser-lhe anulado após uma corrida quase de área a área, mas esteve no sítio certo, oportuno, para aproveitar a recarga a um cabeceamento de Nico Gaitán para o 2-1 final. Decisivo e eficaz, acabou a dar o possível pelo coletivo até ao último segundo dos 90 e poucos minutos.

MOMENTO: à segunda valeu, Uilton (70m)

O Paços de Ferreira chegou ao golo da vitória a 20 minutos dos 90, por Zé Uilton, que estava no sítio certo para desviar a bola de pé direito, na recarga a um cabeceamento de Nico Gaitán ao ferro. Já tinha marcado oito minutos antes, num tento invalidado com recurso ao vídeo-árbitro, mas teve nova ocasião. Foi do sprint em falso no golo anulado à bicicleta no festejo do 2-1, que valeu mesmo a vitória.

OUTROS DESTAQUES

Adrián Butzke: um golo e outros bons apontamentos do avançado espanhol cedido pelo Granada, ao sexto jogo pelo Paços de Ferreira, o primeiro a titular. Abriu o marcador numa jogada que o próprio começou por desbloquear ao baixar para dar apoio de costas para a baliza e teve outros movimentos interessantes na ofensiva dos castores. Notou-se inteligência na procura de espaços e também na procura de linhas de passe para os colegas. Saiu a um quarto de hora do fim.

Gonçalo Franco: não foi só por ele, mas foi também muito devido a ele a boa entrada do Moreirense na segunda parte. Jogou e fez jogar, também tentou o golo e esteve no início da jogada do 1-1 apontado por Yan Matheus.

Yan Matheus: principal ameaça para a baliza de André Ferreira no melhor período do Moreirense, ganhou o segundo duelo ao guarda-redes do Paços de Ferreira aos 50 minutos, num bom remate, forte e rasteiro, colocado junto ao poste.

Nuno Lima: segurança e coesão na defesa do Paços de Ferreira em praticamente todos os momentos. Cerca de dois meses e meio depois, voltou a fazer dois jogos consecutivos e os 90 minutos – já tinha sido titular em Arouca – e ajudou o setor mais recuado dos castores a impedir mais ameaças do Moreirense, ao lado de Marco Baixinho. Importante.