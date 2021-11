Momento: Grimaldo levantou o estádio

O Paços de Ferreira estava em vantagem desde o início da segunda parte, o Benfica carregava por todos os lados, mas não havia maneira de chegar ao empate. Jorge Jesus já tinha lançado as últimas fichas que tinha no bolso quando, na marcação de um livre, Grimaldo, com um pontapé fenomenal, colocou a bola na gaveta e lançou e abriu definitivamente o caminho para os oitavos de final. Que grande golo do lateral espanhol.

Figura: Everton imparável

Está em grande forma e joga de olhos fechados com Grimaldo sobre a esquerda. O brasileiro esteve hiperativo ao logo de toda a primeira parte, fazendo a cabeça em água a Fernando Fonseca, ora com dribles estonteantes, ora com rápidas combinações com o companheiro de corredor. Uma grande exibição com, pelo menos duas, oportunidades flagrantes e outras tantas assistências, antes de fixar o resultado final nos últimos instantes do jogo.

Outros destaques:

Seferovic

Ainda não tinha marcado esta época pelo Benfica num arranque de época com muitos problemas físicos. O último golo tinha sido em junho, pela Suíça, em pleno Europeu, frente à França, mas esta noite teve uma oportunidade e acabou por virar o resultado. O passe de Taarabt foi bom, a finalização foi à ponta de lança, no sítio certo, para o desvio de cabeça. Está de volta o goleador suíço que, ainda a fechar o jogo, fez uma assistência para Everton.

Antunes

Se a ala esquerda do Benfica funcionou a todo o gás, a da direita pareceu sempre manca, com Antunes a entupir todo o corredor, congestionando os movimentos de Ranonjic e de Rafa pela sua ala. Ganhou muitas bolas e procurou lançar a sua equipa para a frente, com passes longos e bem medidos. Também criou perigo nos lances de bola parada.

Nuno Santos

O único golo que não foi festejado esta noite na Luz, nem pelos adeptos, nem pelo próprio autor que está cedido pelo Benfica. O jovem médio, que já contava com três golos na Liga, aproveitou o brinde de Vertonghen para aplicar o seu pé esquerdo e gelar a Luz. A verdade é que Nuno Santos esteve sempre muito em jogo, combinando muitas vez com Antunes, sobre a esquerda, ou procurando terrenos mais interiores.

Pizzi

O Benfica não virou o resultado apenas por ter mais avançados em campo. Pizzi foi uma ajuda importante na reorganização da equipa, com passes cirúrgicos, a encontrar facilmente os companheiros na área, com natural destaque para aquele momento em que picou a bola para a cabeçada de Darwin.

Gedson

Primeiro jogo como titular esta época, mas está muito longe do que já chegou a mostrar no Benfica. Jogou sobre o meio-campo, ao lado de Weigl, mas raramente conseguiu oferecer profundidade à sua equipa. O Benfica cresceu depois de ceder o lugar a Pizzi.

Vekic

Uma última palavra para o guarda-redes esloveno do Paços que, enquanto pôde, defendeu tudo o que havia para defender. Destaque para uma mancha perfeita a Darwin e para as defesas consecutivas aos remates de Everton. O guarda-redes só não teve mão para travar a «avalanche» encarnada nos últimos quinze minutos, mas nessa altura o Paços já tinha renunciado a quase tudo.