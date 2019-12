O Sporting de Braga apurou-se, este domingo, para a final four da Taça da Liga após golear o P. Ferreira por 4-1, em jogo do grupo A da prova.



Os pacenses começaram a vencer por Douglas Tanque, logo aos dois minutos. A equipa de Sá Pinto igualou antes do intervalo por Fransérgio, após grande jogada de Trincão.



Na etapa complementar o anfitrião da Taça da Liga consumou a reviravolta por Palhinha e alargou a vantagem por Ricardo Horta e Wilson Eduardo.



Importa dizer que o Sp. Braga apura-se com um registo 100 por cento vitorioso na fase de grupos.



O resumo do jogo: