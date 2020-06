Pepa, treinador do Paços de Ferreira, em declarações aos jornalistas após a derrota com o Sporting em Alvalade por 1-0 para a Liga:

[Equipa mais preocupada com os equilíbrio defensivos até ao golo do Sporting?]

«Não sei que jogo foi esse. Eu vi um Paços subido, a condicionar o Sporting na sua fase de construção. O Paços de Ferreira fez um grande jogo e só tenho de estar muito orgulhoso.

Foi um bom jogo, intenso e emotivo. O melhor jogador em campo, na minha opinião, foi o guarda-redes do Sporting. (...) Se me disserem, que o empate era justo, tenho de ser o mais sincero e direto, como sempre sou: não! O mais justo era a vitória do Paços. Não há vitórias morais, mas há um orgulho enorme do que foi feito. É o que fica.»

[Sobre o calendário difícil do Paços até ao fim da época]

«Cientes da nossa responsabilidade e objetivo. Continuar a olhar para cima e capitalizar o que foi feito neste jogo no próximo. Fizemos três pontos nestes dois jogos, mas fizemos dois jogos tremendos. Isso deixa-me confortável, satisfeito e orgulhoso.»