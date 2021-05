Oito épocas depois, o Paços de Ferreira está de regresso às competições europeias.

Com a derrota desta noite do Santa Clara em casa do Famalicão, os castores garantiram matematicamente o sexto lugar, pois têm agora 12 pontos de vantagem sobre os açorianos e o Moreirense, quando estão por disputar apenas nove.

O Paços está bem lançado para conseguir o quinto lugar – tem sete pontos a mais do que o Vitória de Guimarães, sexto –, mas, para já, apenas garantem a presença na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, a nova competição europeia da UEFA.

Nas redes sociais, os pacenses assinalaram este regresso de forma original, num vídeo em que o Castor, a mascote do clube, assume a batuta de uma banda filarmónica.

Também nas redes, os jogadores Pedro Rebocho e Martín Calderón reagiram ao feito, tal como o treinador Pepa.

«Palavras para quê? Estou de lágrima no olho por este grupo fantástico. Parabéns, meus meninos. Siga», escreveu o técnico de 40 anos.