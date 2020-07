O guarda-redes Ricardo Ribeiro anunciou hoje a saída do Paços de Ferreira, numa mensagem de despedida publicada nas redes sociais.

«Obrigado Paços de Ferreira e adeptos por estes dois anos. Dois anos de indiscutível realização profissional, em que sempre atingimos os objetivos a que nos propusemos. Saio com a consciência de que demos alegrias a muitos e, mesmo que agora o caminho a seguir seja diferente, fica o desejo de maiores sucessos desportivos a este clube», escreve o guarda-redes, de 30 ano numa mensagem ilustrada pela imagem da festa de campeão nacional da II Liga, na época passada.

O Paços de Ferreira terminou na sexta-feira a campanha na I Liga 2019/20, com um empate 3-3 em Barcelos, diante do Gil Vicente, e ascendeu ao 12.º lugar, com 39 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Marítimo (13.º, com 38), que hoje recebe o Famalicão.