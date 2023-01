Alfred Schreuder continua a apostar em Francisco Conceição. O jovem extremo português fez o terceiro jogo consecutivo como titular na receção do Ajax ao Twente (0-0), na 16.ª jornada do campeonato dos Países Baixos.

O encontro ficou marcado pela expulsão de Devyne Rensch, ainda na primeira parte (35m), condicionando a estratégia do Ajax. Em desvantagem numérica, a equipa da casa limitou-se a segurar o nulo.

Francisco Conceição acabou por ser substituído por Steven Bergwijn ao minuto 71.

Com este resultado, o Ajax mantém o terceiro lugar, com 32 pontos, mas pode ver o líder Feyenoord, que joga apenas domingo, aumentar a vantagem na frente. O Twente de Van Wolfswinkel, antigo avançado do Sporting, está na quinta posição, com 31 pontos.