O avançado Luuk de Jong, da seleção holandesa, está fora do Euro 2020.

O jogador do Sevilha lesionou-se no joelho no treino de terça-feira e não volta a jogar pela «laranja mecânia».

De Jong foi suplente utilizado na vitória frente à Ucrânia, por 3-2, e à Áustria, por 2-0, não tendo jogado frente com à Macedónia do Norte, na vitória por 3-0. O jogador deixou já a concentração da seleção dos Países Baixos, que apurou-se para os oitavos de final do Europeu.