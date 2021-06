Com o jogo entre Países Baixos e Ucrânia, na primeira jornada do Euro 2020, que terminou em vitória por 3-2 para a «máquina laranja», Maarten Stekelenburg tornou-se o jogador holandês mais velho a participar numa fase final de uma competição de seleções.

O guarda-redes do Ajax, que se tornou a primeira opção para a baliza da seleção depois de Jasper Cillessen ter sido dispensado com teste positivo à Covid-19, bateu, aos 38 anos e 264 dias de idade, o recorde que pertencia a Edwin van der Sar, que tinha 37 anos e 236 dias quando fez o último jogo pela seleção no Euro 2008.

Apesar de ser agora o mais velho da seleção holandesa, Stekelenburg ainda está longe de se tornar o mais velho de todas as seleções, recorde que pertence a Gábor Király, guarda-redes húngaro que tinha 40 anos e 86 dias quando enfrentou a Bélgica no Euro 2016.

Stekelenburg esteve três temporadas inteiras sem disputar qualquer jogo do campeonato e não era chamado à seleção desde 2016. A suspensão de Andre Onana abriu espaço a Stekelenburg, que terminou a época com 21 jogos disputados entre campeonato, taça holandesa e Liga Europa. Depois deste jogo, o experiente guarda-redes somou a 60ª internacionalização pela seleção holandesa.