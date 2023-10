Começa a ganhar contornos de dramatismo extremo a temporada do Ajax. Afundado no último lugar da classificação da liga neerlandesa, a equipa de Amesterdão, quatro vezes campeã da Europa, foi este domingo cilindrada pelo líder PSV Eindhoven com uma goleada por 5-2. Os visitantes ainda estiveram por duas vezes em vantagem, mas permitiram a reviravolta do rival em apenas três minutos.

Na jornada anterior o Ajax já tinha perdido com o último classificado e já tinha caído para a zona de despromoção, algo já difícil de imaginar, mas este domingo a crise agonizou-se com a pesada derrota em Eindhovem que deixa a equipa de Amesterdão, sem vencer desde agosto, afundada no último lugar da classificação. Se não acredita, confira aqui.

Este domingo o Ajax até entrou em campo determinado em dar um pontapé na crise e adiantou-se no marcador, logo aos 10 minutos, com um golo de Van den Boomen. O PSV empatou, aos 21 minutos, por Hirving Lozano, mas os visitantes conseguiram ir para o intervalo em vantagem, com Brobbey a marcar novo golo aos 40 minutos.

O Ajax iniciou, assim, a segunda parte a vencer por 2-1, mas deitou tudo a perder num curto espaço de três minutos, permitindo que o PSV marcasse por Luuk de Jong (49m) e Saibari (52m) e saltasse para a frente do marcador. Depois houve ainda tempo para o mexicano Lozano completar um hat-trick, com golos aos 60 e 72 minutos, e, desta forma, dar contornos de goleada a este clássico do futebol neerlandês.

O PSV Eindhoven reforça, assim, a liderança, passando a contar com mais cinco pontos do que o AZ Alkmaar no topo da classificação, enquanto o Ajax cai mesmo para o último lugar, com apenas cinco pontos somados em oito jogos.

Confira a classificação da liga neerlandesa

A reviravolta do PSV em apenas três minutos: