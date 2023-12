O grande destaque (pela negativa) do empate deste domingo, entre o Ajax e o Zwolle (2-2), foi Berghuis que protagonizou um momento caricato ao falhar um golo de baliza completamente aberta.

Ao minuto 78 o jogador neerlandês mostrou como não se deve fazer num jogo de futebol, quando recebeu um passe que o deixou totalmente sozinho à frente da baliza. A única opção viável era rematar e selar o resultado, mas o avançado não conseguiu recepcionar corretamente e a bola acabou por fugir, levando imediatamente as mãos à cabeça em desespero. A jogada acabou por ser anulada por fora de jogo.

Esta época, o jogador de 31 anos já fez 20 jogos, marcando dois golos e oito assistências.

Em relação ao jogo, foi Brian Brobbey quem marcou ambos os golos do Ajax, um aos 35 minutos e outro aos 48. O jogador de 21 anos acabou por sair aos 74 minutos para dar lugar ao português Carlos Forbs.

Quando sofreu o segundo, o Zwolle não baixou os braços e Lennart Thy fez o 2-1 aos 60 minutos. Aos 80, já depois do falhanço de Berghuis, Thy volta a tomar gosto ao pé e empata o jogo, garantindo um ponto.

Com este resultado, o Ajax encontra-se no quinto lugar, com 25 pontos, e o Zwolle na 11.ª posição, com 18.