O Palmeiras de Abel Ferreira venceu o Barcelona do Equador (4-2) e apurou-se para os oitavos de final da Taça Libertadores, em jogo da quinta jornada do Grupo C da competição.

A equipa brasileira chegou ao intervalo a perder por 0-2, mas conseguiu dar a volta com quatro golos na etapa complementar.

Bolívar lidera o Grupo C e já está qualificado para os «oitavos», tal como o Palmeiras, que tem os mesmos 12 pontos, mas pior diferença entre golos marcados e sofridas. Na última jornada, a formação orientada por Abel recebe precisamente o Bolívar.

Na Taça sul-americana, o Bragatino de Pedro Caixinha manteve a liderança no Grupo C, após um empate (1-1) com o Estudiantes, em La Plata.

Após a quinta e penúltima jornada, a equipa do treinador português contabiliza 11 pontos, tal como o Estudiantes, que está na segunda posição. O primeiro classificado qualifica-se diretamente para os oitavos de final, enquanto o segundo segue para os 16 avos de final, nos quais encontrará um conjunto proveniente da Taça Libertadores.