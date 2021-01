Abel Ferreira não escondeu a emoção após a vitória do «seu» Palmeiras na final da Taça Libertadores, frente ao Santos, com um golo de Breno nos descontos.

Logo após o apito final do árbitro da partida, o técnico português não conteve as lágrimas e chorou compulsivamente enquanto congratulava os seus jogadores e os restantes elementos do verdão.